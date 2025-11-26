10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX in Grün erwartet

Der DAX präsentiert sich vorbörslich zeitweise mit moderaten Gewinnen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich freundlich

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um kräftige 1,80 Prozent auf 49.534,52 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert daneben der Shanghai Composite zwischenzeitlich nahezu unbewegt bei 3.869,88 Punkten.

In Hongkong zeigt sich unterdessen der Hang Seng mit einem Plus von 0,34 Prozent bei 25.982,04 Punkten.

3. Lufthansa-Aktie: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen

Zehn Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation müssen wegen einer Blockade des Hamburger Flughafens mehr als 400.000 Euro an die Lufthansa-Tochter Eurowings zahlen. Zur Nachricht

4. thyssenkrupp-Aktie: Verkauf der Stahlsparte - IG Metall verlangt Garantien

Die IG Metall will einem möglichen Verkauf der thyssenkrupp-Stahlsparte an den indischen Stahlhersteller Jindal Steel nur zustimmen, wenn es eine Vereinbarung über die Arbeitnehmerinteressen gibt. Zur Nachricht

5. Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre haben entschieden

Die Würfel sind gefallen: Bei der entscheidenden außerordentlichen Hauptversammlung am 25. November 2025 stimmten CureVac-Aktionäre über die finale Integration in den BioNTech-Konzern ab. Zur Nachricht

6. Apple-Aktie: Samsung wird laut Analysen 2025 als Smartphone-Marktführer abgelöst

Apple wird nach Berechnungen von Marktforschern in diesem Jahr Samsung vom Spitzenplatz beim Smartphone-Absatz verdrängen. Der US-Konzern werde in diesem Jahr rund zehn Prozent mehr iPhones verkaufen, während der langjährige Marktführer aus Südkorea auf ein Plus von 4,6 Prozent komme, prognostiziert die Analysefirma Counterpoint. Zur Nachricht

7. Aroundtown-Aktie: Gewinn steigt - Jahreszielen bestätigt

Aroundtown sieht sich nach drei Quartalen auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen. Zur Nachricht

8. HP-Aktie: Massiver Stellenabbau geplant

Der Computer-Konzern HP will durch stärkeren Einsatz Künstlicher Intelligenz bis zu 6.000 Arbeitsplätze einsparen. Der Stellenabbau solle spätestens in knapp drei Jahren abgeschlossen werden, teilte der Branchenpionier mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise ziehen etwas an. So verteuerte sich der WTI um 0,19 auf 58,14 Dollar, während Brent um 0,07 auf 62,71 Dollar anzog.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1586 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.