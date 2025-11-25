freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 28,00 EUR zu.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 28,00 EUR. Bei 28,00 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,66 EUR. Zuletzt wechselten 103.965 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 7,14 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,48 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 05.11.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,60 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 615,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 618,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je freenet-Aktie belaufen.

