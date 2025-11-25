freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 28,00 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 28,00 EUR. Bei 28,00 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,66 EUR. Zuletzt wechselten 103.965 freenet-Aktien den Besitzer.
Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 7,14 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,48 EUR je freenet-Aktie aus.
Am 05.11.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,60 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 615,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 618,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je freenet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur freenet-Aktie
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 3 Jahren verdient
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätte eine Anlage in freenet von vor einem Jahr eingebracht
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen