freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit Verlusten

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,52 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,52 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 27,50 EUR. Bei 27,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.906 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Bei 26,00 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,48 EUR an.

freenet gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,57 Prozent zurück. Hier wurden 615,00 Mio. EUR gegenüber 618,50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,45 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

