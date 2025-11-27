DAX23.784 +0,2%Est505.652 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +0,7%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.155 +1,4%Euro1,1578 -0,2%Öl63,05 ±-0,0%Gold4.154 -0,2%
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Outperform'

27.11.25 10:19 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Bonner habe 2025 unter Furcht vor stärkere US-Konkurrenz und tristeren Perspektiven für das deutsche Breitbandgeschäft gelitten, schrieb Ottavio Adorisio in dem Kommentar vom Mittwochnachmittag. Der Gegenwind in Deutschlands durch Personal- und Energiekosten sollte aber nachlassen und das Breitbandgeschäft weiter wachsen. Zudem sei mit Blick auf die USA Starlink von Elon Musk ein eher unwahrscheinlicher Wettbewerber. Alles in allem ergäben sich daher mit Blick auf die Aktien Gelegenheiten./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:30 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
08:46Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
