freenet im Fokus

freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Kursplus

25.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 27,80 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 27,80 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,82 EUR. Bei 27,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 68.795 Stück.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). 35,11 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 6,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,48 EUR.

Am 05.11.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 615,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 618,50 Mio. EUR umgesetzt worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: freenet

