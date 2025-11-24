freenet Aktie News: freenet am Vormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 27,36 EUR.

Das Papier von freenet befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 27,36 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 27,36 EUR. Bei 27,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.355 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 37,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 4,97 Prozent sinken.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,48 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 05.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,57 Prozent zurück. Hier wurden 615,00 Mio. EUR gegenüber 618,50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

