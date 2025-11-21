freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag stärker

Kurs der freenet

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 27,18 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 27,18 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 27,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.033 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,19 Prozent. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,48 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,57 Prozent auf 615,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 618,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,45 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

