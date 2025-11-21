freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Kurs der freenet

Die Aktie von freenet gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 27,10 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 27,10 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,10 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.547 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 38,60 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Mit Abgaben von 4,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,48 EUR für die freenet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 05.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 615,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 618,50 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Aktie aus.

