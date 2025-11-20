freenet Aktie News: freenet am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,08 EUR zu.
Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 27,08 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 27,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 108.546 Stück gehandelt.
Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 4,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,48 EUR an.
Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,60 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 615,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 618,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
