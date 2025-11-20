freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 27,08 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 27,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 27,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.209 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 27,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,48 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 615,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 618,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

