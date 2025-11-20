freenet Aktie News: freenet verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 27,04 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:38 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,04 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,30 EUR an. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 26,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,30 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 56.642 Aktien.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,91 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 4,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,48 EUR.

freenet veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 615,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 618,50 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,45 EUR fest.

