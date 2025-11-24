freenet Aktie News: freenet steigt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 27,56 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 27,56 EUR. Bei 27,62 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 27,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.929 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,28 Prozent. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 6,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,48 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 05.11.2025. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 615,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 618,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent verringert.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

