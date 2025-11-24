freenet Aktie News: freenet macht am Montagmittag Boden gut

Kurs der freenet

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 27,56 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 11:39 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 27,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 27,60 EUR. Bei 27,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 28.770 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 37,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 26,62 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,66 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,48 EUR.

freenet ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,57 Prozent auf 615,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 618,50 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je freenet-Aktie belaufen.

