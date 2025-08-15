freenet Aktie
Marktkap. 3,37 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Freenet beim fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Kaufen" belassen. Deutschlands größter Mobilfunk-Serviceprovider profitiere aktuell von der Kündigung des National-Roaming-Vertrages bei Telefonica Deutschland durch 1&1, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Telefonica Deutschland öffne sich nun nämlich stärker für Freenet als Vertriebspartner. Wesentliches Kaufargument bleibe zudem die Dividendenpolitik./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 12:50 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: freenet Kaufen
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
28,46 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
28,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|13:51
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
