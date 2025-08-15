DAX 24.184 -0,4%ESt50 5.402 -0,8%Top 10 Crypto 15,62 -1,5%Dow 45.282 -0,8%Nas 21.449 -0,2%Bitcoin 94.782 -0,1%Euro 1,1651 +0,3%Öl 67,75 -1,4%Gold 3.377 +0,3%
freenet Aktie

Marktkap. 3,37 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Freenet beim fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Kaufen" belassen. Deutschlands größter Mobilfunk-Serviceprovider profitiere aktuell von der Kündigung des National-Roaming-Vertrages bei Telefonica Deutschland durch 1&1, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Telefonica Deutschland öffne sich nun nämlich stärker für Freenet als Vertriebspartner. Wesentliches Kaufargument bleibe zudem die Dividendenpolitik./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 12:50 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu freenet AG

13:51 freenet Kaufen DZ BANK
15.08.25 freenet Kaufen DZ BANK
08.08.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 freenet Neutral UBS AG
mehr Analysen

