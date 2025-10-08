freenet Aktie News: freenet zieht am Nachmittag an
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 26,66 EUR.
Die freenet-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,66 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,76 EUR an. Bei 26,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 97.290 freenet-Aktien gehandelt.
Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 40,89 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Mit einem Kursverlust von 2,48 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.
Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,38 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.
