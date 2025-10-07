freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 26,60 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 26,60 EUR abwärts. Die freenet-Aktie sank bis auf 26,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58.088 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Mit Abgaben von 2,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,60 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 559,00 Mio. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,46 EUR fest.

