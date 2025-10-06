freenet Aktie News: freenet am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 15:50 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 26,76 EUR zu. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,88 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 158.925 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 40,36 Prozent Luft nach oben. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 2,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,60 EUR.

Am 06.08.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren