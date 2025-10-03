freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 26,96 EUR.
Um 09:02 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,96 EUR zu. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 26,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.995 freenet-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,56 Prozent.
freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.
freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,46 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
