freenet Aktie News: freenet am Vormittag schwächer

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 27,06 EUR ab.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 27,06 EUR abwärts. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,96 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.863 freenet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 37,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,80 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 26,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,60 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 608,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

