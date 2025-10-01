DAX23.995 +0,5%Est505.552 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1736 ±-0,0%Öl65,80 -1,9%Gold3.880 +0,6%
Aktienentwicklung

freenet Aktie News: freenet am Mittag mit negativen Vorzeichen

01.10.25 12:06 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 26,96 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
26,90 EUR -0,14 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 26,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 26,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,16 EUR. Bisher wurden heute 87.247 freenet-Aktien gehandelt.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 39,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 3,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 608,70 Mio. EUR gegenüber 559,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Nachrichten zu freenet AG

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
11:36freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:36freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

