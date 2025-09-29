freenet Aktie News: freenet verliert am Nachmittag

So entwickelt sich freenet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 27,04 EUR ab.

Die freenet-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 27,04 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 27,04 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 81.170 Stück.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 38,91 Prozent wieder erreichen. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,66 EUR.

Am 06.08.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

