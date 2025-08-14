DAX 24.353 -0,1%ESt50 5.445 +0,2%Top 10 Crypto 16,02 -4,6%Dow 44.927 +0,0%Nas 21.622 -0,4%Bitcoin 100.273 -1,4%Euro 1,1717 +0,6%Öl 66,32 -0,9%Gold 3.343 +0,2%
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
28,22 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Freenet nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ergebniskennziffern des Mobilfunkdienstleisters seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wermutstropfen sei allerdings die unerwartet schwache Kundenentwicklung bei waipu.tv gewesen. Er schraubte seine Prognosen für 2025 und die Folgejahre etwas nach unten./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet Kaufen

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
28,02 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
28,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

15:46 freenet Kaufen DZ BANK
08.08.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 freenet Neutral UBS AG
07.08.25 freenet Buy Warburg Research
mehr Analysen

