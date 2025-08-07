freenet Aktie
Marktkap. 3,42 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum zweiten Quartal des Mobilfunk- und TV-Anbieters auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die durchschnittlichen Kundenerlöse hätten sich stabilisiert und das operative Ergebnis (Ebitda) habe trotz höherer Marketingkosten zugelegt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Ziele für dieses Jahr seien gut erreichbar./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Buy
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,92 €
|Abst. Kursziel*:
44,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,41%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|freenet Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.22
|freenet Sell
|UBS AG
|12.08.22
|freenet Sell
|UBS AG
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|27.05.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital