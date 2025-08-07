Deutsche Bank AG

freenet Buy

12:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum zweiten Quartal des Mobilfunk- und TV-Anbieters auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die durchschnittlichen Kundenerlöse hätten sich stabilisiert und das operative Ergebnis (Ebitda) habe trotz höherer Marketingkosten zugelegt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Ziele für dieses Jahr seien gut erreichbar./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

