So entwickelt sich freenet

freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit KursVerlusten

30.09.25 09:26 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 27,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,32 EUR 0,06 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 27,20 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 27,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.011 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 38,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 4,41 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,79 EUR je freenet-Aktie an.

Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 608,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 559,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,43 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

