freenet Aktie News: freenet stabilisiert sich am Montagmittag

29.09.25 12:08 Uhr
freenet Aktie News: freenet stabilisiert sich am Montagmittag

Die Aktie von freenet hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,34 EUR 0,22 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:43 Uhr bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 27,46 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 27,18 EUR. Bei 27,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 46.664 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,48 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 5,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,79 EUR.

Am 06.08.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 608,70 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 559,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,43 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
