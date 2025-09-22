freenet Aktie News: freenet schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 27,22 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 27,22 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 27,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 80.903 freenet-Aktien den Besitzer.
Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 37,99 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 4,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,79 EUR.
Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 559,00 Mio. EUR eingefahren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,43 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.
Redaktion finanzen.net
