freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von freenet zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 27,00 EUR bewegte sich die freenet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 27,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 27,08 EUR. Bei 26,94 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 27,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.977 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 39,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 3,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,79 EUR.

Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

