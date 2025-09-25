DAX23.620 +0,4%ESt505.468 +0,4%Top 10 Crypto15,10 -1,0%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
RISE-Portfolio im Blick

SAP-Aktie verliert aber: Auftrag in Milliardenhöhe von US Army gesichert

26.09.25 10:56 Uhr
SAP-Aktie gibt aber nach: Auftrag in Milliardenvolumen von US Army an Land gezogen | finanzen.net

SAP hat in ihrem Geschäftsbereich National Security Services von der US Army einen Auftrag in Milliardenhöhe erhalten.

Wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen Festpreisvertrag für eine Endnutzerlizenzvereinbarung für das RISE-Portfolio von SAP im Wert von 1 Milliarde US-Dollar. Das RISE-Portfolio des Unternehmens zielt darauf ab, Kunden vor Ort bei der Umstellung ihrer Unternehmensressourcenplanung auf die Cloud zu unterstützen. Das Army Contracting Command in Rock Island Arsenal, Illinois, ist der Auftraggeber.

Im XETRA-Handel verlieren die Papiere von SAP am Freitag zeitweise 1,20 Prozent auf 222,50 Euro.

DOW JONES

