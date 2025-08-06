DAX 24.224 +1,3%ESt50 5.338 +1,4%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 43.911 -0,6%Nas 21.259 +0,4%Bitcoin 100.263 +1,7%Euro 1,1633 -0,2%Öl 66,62 -0,5%Gold 3.385 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

freenet Aktie

Kaufen
Verkaufen
freenet Aktien-Sparplan
27,12 EUR -1,44 EUR -5,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,4 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z2ZZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FRTAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

freenet Buy

13:46 Uhr
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
27,12 EUR -1,44 EUR -5,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Im zweiten Quartal habe der durchschnittliche Umsatz pro Kunde (ARPU) nachgelassen, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach daher von einem tendenziell eher enttäuschenden Bericht. Auch die Neukunden das Streamingdienstes Waipu.TV hätten die Erwartungen nicht erfüllt./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,82 €		 Abst. Kursziel*:
11,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,99%
Analyst Name:
Shekhan Ali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

13:46 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:01 freenet Neutral UBS AG
11:46 freenet Buy Warburg Research
08:01 freenet Outperform Bernstein Research
04.07.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

finanzen.net Wachstum freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest
finanzen.net freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit kräftigen Verlusten
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags freundlich
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Ionos nach Zahlen auf Rekordhoch - Freenet unter Druck
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt am Mittag
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mittags in der Gewinnzone
finanzen.net freenet Aktie News: freenet fällt am Donnerstagmittag tief
dpa-afx ROUNDUP: Freenet verschreckt Investoren mit gesenkter Kundenumsatz-Prognose
EQS Group EQS-News: freenet exceeds expectations for free cash flow – customer base and service revenues continue to grow, guidance for adjusted EBITDA and free cash flow confirmed
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
freenet AG zu myNews hinzufügen