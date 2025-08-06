freenet Aktie
Marktkap. 3,4 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Im zweiten Quartal habe der durchschnittliche Umsatz pro Kunde (ARPU) nachgelassen, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach daher von einem tendenziell eher enttäuschenden Bericht. Auch die Neukunden das Streamingdienstes Waipu.TV hätten die Erwartungen nicht erfüllt./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Buy
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,82 €
|Abst. Kursziel*:
11,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,99%
|
Analyst Name:
Shekhan Ali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|13:46
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:01
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:46
|freenet Buy
|Warburg Research
|08:01
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:46
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:01
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:46
|freenet Buy
|Warburg Research
|08:01
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:46
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:46
|freenet Buy
|Warburg Research
|08:01
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|freenet Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.22
|freenet Sell
|UBS AG
|12.08.22
|freenet Sell
|UBS AG
|12:01
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|27.05.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital