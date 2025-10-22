freenet Aktie News: freenet büßt am Mittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 27,40 EUR.

Das Papier von freenet befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 27,40 EUR ab. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,36 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.712 freenet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,08 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 5,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,08 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,60 EUR.

freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 559,00 Mio. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,51 EUR fest.

