freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Vormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 27,64 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 27,64 EUR ab. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,64 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.091 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,89 Prozent. Bei einem Wert von 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Mit einem Kursverlust von 5,93 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,51 EUR je freenet-Aktie belaufen.

