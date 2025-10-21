DAX24.306 +0,2%Est505.692 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,47 +0,9%Gold4.263 -2,1%
freenet im Fokus

freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag nordwärts

21.10.25 12:05 Uhr
freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 27,54 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,62 EUR 0,32 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 27,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 27,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.826 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 36,38 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 5,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,60 EUR.

freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: freenet

