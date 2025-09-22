freenet Aktie News: freenet verliert am Mittag

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 26,94 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 26,94 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 26,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,90 EUR. Zuletzt wechselten 32.072 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,42 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 26,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,49 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,79 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 608,70 Mio. EUR gegenüber 559,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,43 EUR fest.

