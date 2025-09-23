freenet Aktie News: freenet steigt am Mittwochvormittag
Die Aktie von freenet zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 27,22 EUR.
Das Papier von freenet konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 27,22 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,24 EUR an. Mit einem Wert von 27,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 4.813 Stück.
Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 4,48 Prozent wieder erreichen.
Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,79 EUR je freenet-Aktie aus.
Am 06.08.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR in den Büchern standen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,43 EUR je freenet-Aktie.
