freenet Aktie News: freenet steigt am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,28 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 27,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 27,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.378 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,85 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,79 EUR an.

freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

