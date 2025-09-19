freenet Aktie News: freenet am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 27,38 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:46 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 27,38 EUR abwärts. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 27,28 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 132.758 Stück.
Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,79 EUR.
freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,43 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
|12.08.2022
|freenet Sell
|UBS AG
