freenet Aktie News: freenet tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der freenet

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 27,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,4 Prozent auf 27,44 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 27,42 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 126.537 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 36,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,79 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 608,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 559,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

Ceconomy-Aktie in Grün: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme der Offerte von JD.com

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen