Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern
So bewegt sich freenet

freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

18.09.25 09:30 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 27,58 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 27,58 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 27,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.211 freenet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 26,57 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 26,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 6,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,79 EUR je freenet-Aktie an.

Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,43 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

