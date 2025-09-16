freenet Aktie News: freenet am Vormittag höher
Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,68 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 09:04 Uhr 0,2 Prozent. Bei 27,70 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,70 EUR. Bisher wurden heute 3.403 freenet-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,69 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 6,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,79 EUR angegeben.
freenet gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
