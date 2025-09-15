freenet Aktie News: freenet am Vormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 27,92 EUR.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 27,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 27,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,00 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 3.389 Aktien.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 34,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 6,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,79 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

