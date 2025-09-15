DAX23.348 -1,7%ESt505.378 -1,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.343 ±-0,0%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,38 +1,4%Gold3.685 +0,2%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Profil
Blick auf freenet-Kurs

freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag schwächer

16.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 27,74 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,80 EUR -0,50 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 27,74 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,66 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 122.212 freenet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 6,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,79 EUR je freenet-Aktie an.

freenet gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 608,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
