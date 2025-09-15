DAX23.632 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.591 -0,5%Euro1,1815 +0,4%Öl67,75 +0,4%Gold3.698 +0,5%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren zeitweise: Kämpfe in Gaza verschärfen sich Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren zeitweise: Kämpfe in Gaza verschärfen sich
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
So bewegt sich freenet

freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag mit KursVerlusten
16.09.25 12:06 Uhr

16.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,74 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,80 EUR -0,50 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 27,74 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 27,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.107 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 35,40 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 6,27 Prozent wieder erreichen.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,79 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
