freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,74 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 27,74 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 27,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.107 freenet-Aktien.
Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 35,40 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 6,27 Prozent wieder erreichen.
freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,79 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu freenet AG

|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
|12.08.2022
|freenet Sell
|UBS AG
