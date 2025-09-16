DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.480 +0,1%Euro1,1857 -0,1%Öl68,37 -0,2%Gold3.676 -0,4%
GNW-News: CGTN: Film über Japans berüchtigte Einheit für biologische Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg feiert am 18. September Premiere

17.09.25 03:13 Uhr

^CGTN veröffentlichte einen Artikel über das chinesische Historiendrama?731",

das sich mit den grausamen Menschenversuchen befasst, die während des Zweiten

Weltkriegs von der berüchtigten japanischen Einheit 731 für biologische

Kriegsführung durchgeführt wurden. Der Artikel beleuchtet auch neu bekannt

gewordene Beweise für die Verbrechen dieser Einheit und zeigt den

unerschütterlichen Geist des chinesischen Volkes angesichts der Verzweiflung.

PEKING, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein chinesisches Historiendrama mit

dem Titel?731", das sich mit den schrecklichen Menschenversuchen befasst, die

während des Zweiten Weltkriegs von der berüchtigten japanischen Einheit 731 für

biologische Kriegsführung durchgeführt wurden, feiert am 18. September weltweit

Premiere.

Unter der Regie von Zhao Linshan erzählt der Film die Geschichte von Wang

Yongzhang, einem lokalen Händler, und anderen, die inhaftiert und mit falschen

Versprechungen von Freiheit im Austausch für ihre Mitarbeit bei

Gesundheitsuntersuchungen und Forschungen zur Krankheitsprävention geködert

wurden.

Stattdessen wurden sie Opfer brutaler medizinischer Experimente, die von den

japanischen Besatzungstruppen durchgeführt wurden, darunter Erfrierungsversuche,

Gasexposition und Vivisektion.

Die Einheit 731, eine streng geheime Forschungsbasis für biologische und

chemische Kriegsführung, wurde in Harbin, der Hauptstadt der nordöstlichen

chinesischen Provinz Heilongjiang, gegründet. Sie diente während des Zweiten

Weltkriegs als Nervenzentrum für die japanische biologische Kriegsführung in

China und Südostasien.

Kürzlich freigegebene Dokumente aus dem Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit des

russischen Föderalen Sicherheitsdienstes zeigen, dass die Einheit 731

kontinuierlich Menschenversuche durchführte und Hunderte von Chinesen mit

pathogenhaltigen Artilleriegeschossen angriff, um die Infektionsrate zu

berechnen und die?Qualität" der Krankheitserreger zu bewerten.

Die Dokumente zeigen auch den geheimen Plan der Einheit, einen biologischen

Angriff auf die Sowjetunion durchzuführen.

?Das ist eine Geschichte, die niemals vergessen werden darf", so Jin Chengmin,

historischer Berater des Films und Leiter der Ausstellungshalle für Beweise der

Verbrechen der Einheit 731 der japanischen Kaiserlichen Armee.

?Der Film zeigt die unmenschlichen Gräueltaten der japanischen Invasionsarmee

aus der Sicht gewöhnlicher Zivilisten und hebt gleichzeitig den

unerschütterlichen Widerstandsgeist des chinesischen Volkes angesichts der

Verzweiflung hervor", sagt Jin.?Er dient als eindringliche Mahnung, den Frieden

zu bewahren."

Dieses Jahr jährt sich zum 80. Mal der Sieg des chinesischen Volkskrieges gegen

den japanischen Angriff und des weltweiten antifaschistischen Krieges.

Der Tag der Premiere fällt auch mit dem 18. September 1931 zusammen, dem Beginn

der 14-jährigen Besetzung Chinas durch Japan.

Während des Krieges erlitt China mehr als 35 Millionen Opfer, sowohl unter

Soldaten als auch unter Zivilisten, während japanische Truppen unzählige

abscheuliche Verbrechen begingen, die weltweit verurteilt wurden.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-15/Film-on-Japan-s-infamous-WWII-germ-

warfare-unit-to-debut-on-Sept-18-1GGWThTIpZC/p.html

Kontakt: CGTN cgtn@cgtn.comÂ°