GNW-News: CGTN: Film über Japans berüchtigte Einheit für biologische Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg feiert am 18. September Premiere
^CGTN veröffentlichte einen Artikel über das chinesische Historiendrama?731",
das sich mit den grausamen Menschenversuchen befasst, die während des Zweiten
Weltkriegs von der berüchtigten japanischen Einheit 731 für biologische
Kriegsführung durchgeführt wurden. Der Artikel beleuchtet auch neu bekannt
gewordene Beweise für die Verbrechen dieser Einheit und zeigt den
unerschütterlichen Geist des chinesischen Volkes angesichts der Verzweiflung.
PEKING, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein chinesisches Historiendrama mit
dem Titel?731", das sich mit den schrecklichen Menschenversuchen befasst, die
während des Zweiten Weltkriegs von der berüchtigten japanischen Einheit 731 für
biologische Kriegsführung durchgeführt wurden, feiert am 18. September weltweit
Premiere.
Unter der Regie von Zhao Linshan erzählt der Film die Geschichte von Wang
Yongzhang, einem lokalen Händler, und anderen, die inhaftiert und mit falschen
Versprechungen von Freiheit im Austausch für ihre Mitarbeit bei
Gesundheitsuntersuchungen und Forschungen zur Krankheitsprävention geködert
wurden.
Stattdessen wurden sie Opfer brutaler medizinischer Experimente, die von den
japanischen Besatzungstruppen durchgeführt wurden, darunter Erfrierungsversuche,
Gasexposition und Vivisektion.
Die Einheit 731, eine streng geheime Forschungsbasis für biologische und
chemische Kriegsführung, wurde in Harbin, der Hauptstadt der nordöstlichen
chinesischen Provinz Heilongjiang, gegründet. Sie diente während des Zweiten
Weltkriegs als Nervenzentrum für die japanische biologische Kriegsführung in
China und Südostasien.
Kürzlich freigegebene Dokumente aus dem Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit des
russischen Föderalen Sicherheitsdienstes zeigen, dass die Einheit 731
kontinuierlich Menschenversuche durchführte und Hunderte von Chinesen mit
pathogenhaltigen Artilleriegeschossen angriff, um die Infektionsrate zu
berechnen und die?Qualität" der Krankheitserreger zu bewerten.
Die Dokumente zeigen auch den geheimen Plan der Einheit, einen biologischen
Angriff auf die Sowjetunion durchzuführen.
?Das ist eine Geschichte, die niemals vergessen werden darf", so Jin Chengmin,
historischer Berater des Films und Leiter der Ausstellungshalle für Beweise der
Verbrechen der Einheit 731 der japanischen Kaiserlichen Armee.
?Der Film zeigt die unmenschlichen Gräueltaten der japanischen Invasionsarmee
aus der Sicht gewöhnlicher Zivilisten und hebt gleichzeitig den
unerschütterlichen Widerstandsgeist des chinesischen Volkes angesichts der
Verzweiflung hervor", sagt Jin.?Er dient als eindringliche Mahnung, den Frieden
zu bewahren."
Dieses Jahr jährt sich zum 80. Mal der Sieg des chinesischen Volkskrieges gegen
den japanischen Angriff und des weltweiten antifaschistischen Krieges.
Der Tag der Premiere fällt auch mit dem 18. September 1931 zusammen, dem Beginn
der 14-jährigen Besetzung Chinas durch Japan.
Während des Krieges erlitt China mehr als 35 Millionen Opfer, sowohl unter
Soldaten als auch unter Zivilisten, während japanische Truppen unzählige
abscheuliche Verbrechen begingen, die weltweit verurteilt wurden.
https://news.cgtn.com/news/2025-09-15/Film-on-Japan-s-infamous-WWII-germ-
warfare-unit-to-debut-on-Sept-18-1GGWThTIpZC/p.html
