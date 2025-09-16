DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 -0,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.099 -0,3%Euro1,1856 -0,1%Öl68,37 -0,2%Gold3.682 -0,2%
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. September

17.09.25 06:19 Uhr
Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam:

===

+ DAX



AUFNAHME

- Gea Group

- Scout24

HERAUSNAHME

- Porsche AG

- Sartorius

+ MDAX

AUFNAHME

- Fielmann

- Porsche AG

- Sartorius

HERAUSNAHME

- Evotec

- Gea Group

- Scout24

+ SDAX

AUFNAHME

-1&1

-Evotec

HERAUSNAHME

- Fielmann

- SGL Carbon

+ TECDAX



AUFNAHME

- 1&1

HERAUSNAHME

- Formycon

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Argenx

- Deutsche Bank

- Siemens Energy

HERAUSNAHME

- Nokia

- Pernod Ricard

- Stellantis

+ STOXX-50

AUFNAHME

- BBVA

- Rheinmetall

HERAUSNAHME

- BASF

- Mercedes-Benz

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Abivax



- Camurus

- Flatexdegiro

- Fraport

- Nordex

- Unicaja Banco

- Zegona Communications

HERAUSNAHME

- Banca Popolara di Sondrio

- Carl Zeiss Meditec

- Computacenter

- Embracer Group

- Gerresheimer

- Redcare Pharmacy

- Verallia

+ ATX-20

AUFNAHME

- Porr

- Strabag

HERAUSNAHME

- Mayr-Melnhof Karton

- Telekom Austria

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Burberry

- Metlen Energy & Metals

HERAUSNAHME

- Taylor Wimpey

- Unite Group

+ S&P-500

AUFNAHME

- AppLovin

- Emcor Group

- Robinhood Markets

HERAUSNAHME

- Caesars Entertainment

- Enphase Energy

- MarketAxess Holdings

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)

