AKTIE IM FOKUS 2: Auto1 nach Zickzackkurs wieder im Minus - Chartbild eingetrübt
Werte in diesem Artikel
(Neu: Überschrift, aktuelle Kurse, Charttechnik, weitere Analysteneinschätzung.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Quartalszahlen und erneut angehobene Jahresziele haben AUTO1 am Mittwoch keinen nachhaltigen Kursauftrieb gegeben. Nach heftigen Schwankungen mit zeitweisen Gewinnen, welche den Aktien fast bis zu ihrem einen Monat alten Vierjahreshoch von 31,50 Euro verhalfen, stand zuletzt wieder ein Minus von 2,5 Prozent auf 28,44 Euro zu Buche.
Damit knüpften die Titel des Online-Gebrauchtwagenhändlers vorerst an die heftigen Gewinnmitnahmen vom Dienstag an. Sie rutschten zudem unter die für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtigen 21- und 50-Tage-Linien. Im bisherigen Jahresverlauf steht aber immer noch ein Kursanstieg von rund 82 Prozent zu Buche, was für die Top-Zehn im MDAX ausreicht, dem Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen.
Auto1 steigerte den Absatz im dritten Quartal um fast ein Viertel auf einen Rekordwert und hob das entsprechende Jahresziel erneut an. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda), für welches das Unternehmen die Planung ebenfalls nach oben revidierte, legten im vergangenen Quartal noch stärker zu. Sämtliche Kennziffern übertrafen die Analystenerwartungen.
Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan sprach ebenso wie seine Kollegen von der Schweizer Großbank UBS von einem erneut starken Quartal. Die Anhebung des Ausblicks sei aber schon erwartet worden, betonte Diebel. Laut Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC liegen die Konsensschätzungen für den Absatz nun am unteren Ende der angehobenen Unternehmens-Zielspannen, beim Ebitda jedoch im oberen Bereich./gl/niw/stk/ajx/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|09:26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|09:26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.2025
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen