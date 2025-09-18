DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto15,87 -2,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.374 ±0,0%Euro1,1859 ±-0,0%Öl68,33 -0,2%Gold3.680 -0,3%
DAX aktuell

DAX vor möglicher Stabilisierung - Anleger dürften sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung wagen

17.09.25 07:22 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX vor Fed-Entscheid mit Stabilisierung erwartet | finanzen.net

Nach dem Kursrutsch am Dienstag dürfte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte einen Stabilisierungsversuch starten.

Der DAX tendiert im vorbörslichen Geschäft wenig verändert, nachdem er am Vortag letztlich um 1,77 Prozent auf 23.329,24 Punkte zurückgefallen war.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Fed-Zinsentscheid wirft Schatten voraus

Noch am Vortag war der DAX aus seiner bisherigen September-Spanne nach unten ausgebrochen und auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Damit entfernte sich der Leitindex weiter von der Entwicklung an den US-Börsen, die den Handel lediglich mit leichten Verlusten beendet hatten. Nun richtet sich der Blick der Anleger auf die US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend ihre erste Zinssenkung des Jahres verkünden dürfte. Nach Einschätzung der Commerzbank liegt das Augenmerk weniger auf der Höhe des Schritts, sondern vor allem auf den Signalen zum künftigen Tempo der Lockerungen. Die Fed müsse dabei ihrem doppelten Auftrag gerecht werden: für Preisstabilität sorgen und gleichzeitig die Vollbeschäftigung sichern.

Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet mit einer moderaten Senkung um 0,25 Prozentpunkte. Diskutiert worden war zuletzt allerdings auch ein größerer Schritt von 0,5 Punkten. "Mit den Zahlen zu den gestrigen US-Einzelhandelsumsätzen ist eine kräftige Senkung der Leitzinsen aber noch unwahrscheinlicher geworden", erklärten Experten der NordLB am Morgen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com