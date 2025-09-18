TAGESVORSCHAU: Termine am 18. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Erster Handelstag der Continental-Abspaltung Aumovio

09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit dem Deutsche-Bank-Finanzvorstand von Moltke

22:00 USA: Fedex, Q1-Zahlen

KOR: Hyundai Motor, Investorentag

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25

11:00 USA: Bauproduktion 7/25

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25

16:00 USA: Frühindikator 8/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»

DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)

