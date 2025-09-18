DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -1,2%Dow46.259 +0,3%Nas22.569 +0,4%Bitcoin98.597 -0,8%Euro1,1752 -0,3%Öl66,71 -1,2%Gold3.671 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

MÄRKTE USA/Etwas fester - Einigung USA/China über Tiktok stützt Kurse

19.09.25 18:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
196,44 EUR 4,28 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jefferies Financial Group
59,46 EUR 3,16 EUR 5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lennar Corp.
106,96 EUR -4,40 EUR -3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Parcel Service Inc. (UPS)
73,00 EUR 1,34 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Leicht im Plus halten sich die US-Börsen am Freitag im Verlauf. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,3 Prozent auf 46.264 Punkte. Der S&P-500 steigt um ebenfalls 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,5 Prozent. Stützend wirkt die Aussage des US-Präsidenten, er habe ein "sehr produktives" Telefonat mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping geführt. Dabei seien die Fentanyl-Problematik und der Ukrainekrieg erörtert worden. Überdies habe man sich auf eine Lösung für Tiktok geeinigt, sagte Präsident Trump, ohne Details zu nennen. Mit Erleichterung wird auch aufgenommen, dass das US-Repräsentantenhaus ein Haushaltsgesetz gebilligt hat, mit dem die Schließung von Regierungseinrichtungen zum Monatsende verhindert werden soll. Allerdings muss nun der Senat noch zustimmen. Auch wegen des bevorstehenden Wochenendes agieren die Anleger vorsichtig.

Wer­bung

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang leer.

Fedex steigen nach Zahlen - Hohe Zoll-Belastung

Bei den Einzelwerten geht es für die Fedex-Aktie um 2,8 Prozent nach oben. Der Paketdienstleister hat im ersten Geschäftsquartal mit den Zahlen und dem Ausblick die Erwartungen übertroffen. Die US-Zölle werden allerdings den Gewinn im laufenden Geschäftsjahr massiv belasten. Wie der Konzern mitteilte, schätzt er die durch die Handelspolitik der US-Regierung verursachten Belastungen auf 1 Milliarde US-Dollar.

Die Aktie des Wettbewerbers United Parcel Service (UPS) sinkt um 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat den geplanten Kauf der mexikanischen Estafeta nach langem Bemühen aufgegeben.

Wer­bung

Jefferies (-1,5%) profitieren nicht davon, dass die japanische Sumitomo Mitsui ihre Beteiligung an der US-Investmentbank einem Bericht des Wall Street Journal zufolge auf 20 Prozent aufstocken will.

Für die Papiere von Lennar geht es um 3,7 Prozent abwärts. Der Hausbaukonzern ist mit dem Gewinn für das dritte Geschäftsquartal hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben.

Dollar steigt weiter

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne aus. Der Dollar-Index klettert um 0,3 Prozent. Weiter stütze die Tatsache, dass Fed-Chairman Jerome Powell keine Dringlichkeit für weitere Zinssenkungen verbreitet habe, heißt es.

Wer­bung

Der Goldpreis erholt sich von den jüngsten Abgaben, die Feinunze legt um 0,7 Prozent auf 3.669 Dollar zu. Das Edelmetall liegt in diesem Monat weiterhin fast 10 Prozent im Plus. Es wird erwartet, dass es auch künftig von den antizipierten US-Zinssenkungen, dem unsicheren geopolitischen Umfeld sowie von Käufen der Zentralbanken und ETF-Zuflüssen profitieren wird.

Der feste Dollar drückt erneut auf die Ölpreise. Überdies hat die EU ihre Sanktionen gegen Russland ausgeweitet. Die Notierungen für Brent und WTI reduzieren sich um bis zu 1,1 Prozent. Es bestünden ferner unverändert Bedenken hinsichtlich möglicher Störungen der russischen Lieferungen nach jüngsten ukrainischen Angriffen auf wichtige Energieinfrastrukturen und dem Aufruf von Präsident Trump an die NATO-Verbündeten, den Kauf von russischem Öl einzustellen, berichten Marktteilnehmer.

Am Anleihemarkt geht es für die Renditen weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger Titel verbessert sich um 4 Basispunkte auf 4,14 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.264,20 +0,3% 121,78 +8,5%

S&P-500 6.650,09 +0,3% 18,13 +12,8%

NASDAQ Comp 22.574,26 +0,5% 103,53 +16,4%

NASDAQ 100 24.565,07 +0,5% 110,17 +16,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1745 -0,4% 1,1787 1,1851 +13,8%

EUR/JPY 173,72 -0,4% 174,40 173,39 +7,1%

EUR/CHF 0,9337 -0,0% 0,9341 0,9324 -0,5%

EUR/GBP 0,8716 +0,2% 0,8695 0,8673 +5,1%

USD/JPY 147,90 -0,1% 147,98 146,31 -5,9%

GBP/USD 1,3475 -0,6% 1,3555 1,3665 +8,3%

USD/CNY 7,1057 +0,1% 7,0969 7,0797 -1,6%

USD/CNH 7,1184 +0,1% 7,1082 7,0945 -3,1%

AUS/USD 0,6594 -0,3% 0,6613 0,6669 +6,9%

Bitcoin/USD 115.936,30 -1,2% 117.353,00 115.786,40 +24,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,08 63,57 -0,8% -0,49 -11,4%

Brent/ICE 66,69 67,44 -1,1% -0,75 -9,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.669,16 3.644,35 +0,7% 24,81 +38,9%

Silber 42,70 41,83 +2,1% 0,87 +44,9%

Platin 1.195,88 1.177,61 +1,6% 18,27 +34,5%

Kupfer 4,63 4,60 +0,5% 0,02 +12,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 12:55 ET (16:55 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen