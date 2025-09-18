MÄRKTE USA/Etwas fester - Einigung USA/China über Tiktok stützt Kurse
DOW JONES--Leicht im Plus halten sich die US-Börsen am Freitag im Verlauf. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,3 Prozent auf 46.264 Punkte. Der S&P-500 steigt um ebenfalls 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,5 Prozent. Stützend wirkt die Aussage des US-Präsidenten, er habe ein "sehr produktives" Telefonat mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping geführt. Dabei seien die Fentanyl-Problematik und der Ukrainekrieg erörtert worden. Überdies habe man sich auf eine Lösung für Tiktok geeinigt, sagte Präsident Trump, ohne Details zu nennen. Mit Erleichterung wird auch aufgenommen, dass das US-Repräsentantenhaus ein Haushaltsgesetz gebilligt hat, mit dem die Schließung von Regierungseinrichtungen zum Monatsende verhindert werden soll. Allerdings muss nun der Senat noch zustimmen. Auch wegen des bevorstehenden Wochenendes agieren die Anleger vorsichtig.
Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang leer.
Fedex steigen nach Zahlen - Hohe Zoll-Belastung
Bei den Einzelwerten geht es für die Fedex-Aktie um 2,8 Prozent nach oben. Der Paketdienstleister hat im ersten Geschäftsquartal mit den Zahlen und dem Ausblick die Erwartungen übertroffen. Die US-Zölle werden allerdings den Gewinn im laufenden Geschäftsjahr massiv belasten. Wie der Konzern mitteilte, schätzt er die durch die Handelspolitik der US-Regierung verursachten Belastungen auf 1 Milliarde US-Dollar.
Die Aktie des Wettbewerbers United Parcel Service (UPS) sinkt um 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat den geplanten Kauf der mexikanischen Estafeta nach langem Bemühen aufgegeben.
Jefferies (-1,5%) profitieren nicht davon, dass die japanische Sumitomo Mitsui ihre Beteiligung an der US-Investmentbank einem Bericht des Wall Street Journal zufolge auf 20 Prozent aufstocken will.
Für die Papiere von Lennar geht es um 3,7 Prozent abwärts. Der Hausbaukonzern ist mit dem Gewinn für das dritte Geschäftsquartal hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben.
Dollar steigt weiter
Der Dollar baut seine Vortagesgewinne aus. Der Dollar-Index klettert um 0,3 Prozent. Weiter stütze die Tatsache, dass Fed-Chairman Jerome Powell keine Dringlichkeit für weitere Zinssenkungen verbreitet habe, heißt es.
Der Goldpreis erholt sich von den jüngsten Abgaben, die Feinunze legt um 0,7 Prozent auf 3.669 Dollar zu. Das Edelmetall liegt in diesem Monat weiterhin fast 10 Prozent im Plus. Es wird erwartet, dass es auch künftig von den antizipierten US-Zinssenkungen, dem unsicheren geopolitischen Umfeld sowie von Käufen der Zentralbanken und ETF-Zuflüssen profitieren wird.
Der feste Dollar drückt erneut auf die Ölpreise. Überdies hat die EU ihre Sanktionen gegen Russland ausgeweitet. Die Notierungen für Brent und WTI reduzieren sich um bis zu 1,1 Prozent. Es bestünden ferner unverändert Bedenken hinsichtlich möglicher Störungen der russischen Lieferungen nach jüngsten ukrainischen Angriffen auf wichtige Energieinfrastrukturen und dem Aufruf von Präsident Trump an die NATO-Verbündeten, den Kauf von russischem Öl einzustellen, berichten Marktteilnehmer.
Am Anleihemarkt geht es für die Renditen weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger Titel verbessert sich um 4 Basispunkte auf 4,14 Prozent.
===
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 46.264,20 +0,3% 121,78 +8,5%
S&P-500 6.650,09 +0,3% 18,13 +12,8%
NASDAQ Comp 22.574,26 +0,5% 103,53 +16,4%
NASDAQ 100 24.565,07 +0,5% 110,17 +16,4%
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 % YTD
EUR/USD 1,1745 -0,4% 1,1787 1,1851 +13,8%
EUR/JPY 173,72 -0,4% 174,40 173,39 +7,1%
EUR/CHF 0,9337 -0,0% 0,9341 0,9324 -0,5%
EUR/GBP 0,8716 +0,2% 0,8695 0,8673 +5,1%
USD/JPY 147,90 -0,1% 147,98 146,31 -5,9%
GBP/USD 1,3475 -0,6% 1,3555 1,3665 +8,3%
USD/CNY 7,1057 +0,1% 7,0969 7,0797 -1,6%
USD/CNH 7,1184 +0,1% 7,1082 7,0945 -3,1%
AUS/USD 0,6594 -0,3% 0,6613 0,6669 +6,9%
Bitcoin/USD 115.936,30 -1,2% 117.353,00 115.786,40 +24,2%
ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 63,08 63,57 -0,8% -0,49 -11,4%
Brent/ICE 66,69 67,44 -1,1% -0,75 -9,7%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 3.669,16 3.644,35 +0,7% 24,81 +38,9%
Silber 42,70 41,83 +2,1% 0,87 +44,9%
Platin 1.195,88 1.177,61 +1,6% 18,27 +34,5%
Kupfer 4,63 4,60 +0,5% 0,02 +12,5%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/cln/sha
(END) Dow Jones Newswires
September 19, 2025 12:55 ET (16:55 GMT)
