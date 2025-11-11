DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin88.876 -3,0%Euro1,1586 +0,2%Öl65,15 +1,7%Gold4.127 +0,3%
Profil
NASDAQ 100-Performance im Fokus

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

11.11.25 22:32 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 notierte am zweiten Tag der Woche im negativen Bereich.

Am Dienstag stand der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,31 Prozent im Minus bei 25.533,49 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,433 Prozent schwächer bei 25.500,93 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25.611,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 25.588,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.380,86 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24.221,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23.526,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.106,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21,73 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell DexCom (+ 6,00 Prozent auf 58,13 USD), Amgen (+ 4,57 Prozent auf 338,45 USD), Align Technology (+ 4,53 Prozent auf 144,49 USD), Gilead Sciences (+ 3,73 Prozent auf 122,56 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,03 Prozent auf 674,55 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen AppLovin (-8,66 Prozent auf 594,91 USD), Enphase Energy (-6,09 Prozent auf 30,84 USD), Micron Technology (-4,81 Prozent auf 241,11 USD), Lam Research (-4,32 Prozent auf 159,18 USD) und Marvell Technology (-4,18 Prozent auf 89,33 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 49.612.343 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,955 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

