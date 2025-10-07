DAX 24.458 +0,3%ESt50 5.632 +0,3%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -0,4%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1614 -0,4%Öl 65,97 +0,4%Gold 4.035 +1,3%
United Parcel Service Aktie

Marktkap. 63,21 Mrd. EUR

KGV 18,65 Div. Rendite 5,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS von 96 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen revidierte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen moderat nach unten./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 85,98		 Abst. Kursziel*:
-1,14%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 86,00		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,16%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 104,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

10:01 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.25 United Parcel Service Buy UBS AG
30.04.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

finanzen.net United Parcel Service Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von United Parcel Service
finanzen.net United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren
dpa-afx EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet
PR Newswire UPS OPENS NEW PACKAGE CENTRE, ENHANCES DELIVERY SERVICES IN PENANG
Benzinga Assessing United Parcel Service: Insights From 18 Financial Analysts
Zacks Why United Parcel Service (UPS) Outpaced the Stock Market Today
Benzinga Is United Parcel Service Inc Gaining or Losing Market Support?
MotleyFool United Parcel Service Is Making Big Moves: Time to Buy Before It Skyrockets?
MotleyFool 1 Reason Why Now Is the Time to Buy United Parcel Service
MotleyFool 3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down 33% to 40% to Buy and Hold Forever -- Including United Parcel Service (UPS) and Target (TGT)
Zacks United Parcel Service, Inc. (UPS) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
